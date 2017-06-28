Pedullà: "Bertolacci può essere inserito nell'affare Kalinic. Babacar-Udinese? Solo un sondaggio"

Il Milan vuole offrire una cifra che oscilla fra i 15 e i 17 milioni più Bertolacci per arrivare a Kalinic. Badelj e Berna invece...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Bertolacci è un profilo che va inserito tra i gradimenti per la Fiorentina. Ci hanno provato Genoa e Atalanta, ma quello viola sarebbe il club giusto per la sua evoluzione. Al Milan ha avuto diversi problemi anche a livello fisico. Il valore di mercato? Il Milan lo pagò 20 milioni un paio di stagioni fa, parte del suo valore è stato ammortizzato".

Prosegue sempre su Bertolacci: "In una trattativa con l’inserimento anche di Kalinic, un’opzione potrebbe essere Bertolacci più 15-17 milioni".

E su Badelj: "Vedremo poi come andranno le cose con Badelj. Al momento è fermo, ma con i problemi che ha il Milan con Biglia potrebbe tornare a pensare al croato".

Spende alcune parole anche su Bernardeschi: "Bernardeschi all’Europeo? Gli do un 7 pieno. Il prossimo allenatore che lo prenderà gli permetterà di fare il definitivo salto di qualità".

E conclude con un pensiero su Babacar: "Babacar? Quel sondaggio dell’Udinese si è fermato lì. Al momento la Fiorentina ha altre priorità".