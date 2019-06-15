Asse per Veretout al Milan. La Fiorentina chiede Cutrone. La risposta del Milan...

Secondo quello che riporta La Nazione, il Milan ha messo gli occhi su Jordan Veretout e vuole aprire un canale privilegiato con la Fiorentina. Maldini avrebbe superato la concorrenza del Napoli e la t...

Secondo quello che riporta La Nazione, il Milan ha messo gli occhi su Jordan Veretout e vuole aprire un canale privilegiato con la Fiorentina. Maldini avrebbe superato la concorrenza del Napoli e la trattativa è ben avviata,e si potrebbe chiudere la prossima settimana. La conferma di Montella ha dato fiato a due possibili operazioni: il Milan avrebbe detto di no per Cutrone, ma molto dipenderà dalle decisioni di Giampaolo e qualcosa potrebbe cambiare. L’altro nome è Bertolacci, in scadenza e quindi più semplice ma allo stesso non usabile in uno scambio