Rivoluzione centrocampo, ecco chi partirà. Si tratta per Skhiri, De Paul, Mandragora e Bertolacci

Il reparto maggiormente rivoluzionato sarà senza dubbio il centrocampo. Ci saranno le partenze di Veretout, Dabo che non è adatto al gioco di Montella, e probabilmente anche Benassi. Come riporta Stad...

A cura di Redazione Labaroviola 17 giugno 2019 12:37

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