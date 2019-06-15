Bertolacci, il Genoa insiste, ma la Fiorentina ci sta provando. Piace a Montella e Pradè

Il Genoa resta in pressing per Andrea Bertolacci, che il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero dal Milan. Per il centrocampista classe ’91 si tratterebbe di un ritorno in rossoblù dopo l’esp...

Il Genoa resta in pressing per Andrea Bertolacci, che il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero dal Milan. Per il centrocampista classe ’91 si tratterebbe di un ritorno in rossoblù dopo l’esperienza nel 2012-2015 e quella nella stagione ’17-’18. Occhio, però, perché sulle tracce di Bertolacci c’è anche la Fiorentina: Montella lo conosce molto bene e a Pradè piace non poco. Un profilo che potrebbe far comodo alla Viola, a caccia di rinforzi per il reparto centrale.

AlfredoPedulla.com