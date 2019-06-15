Bertolacci, il Genoa insiste, ma la Fiorentina ci sta provando. Piace a Montella e Pradè
Il Genoa resta in pressing per Andrea Bertolacci, che il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero dal Milan. Per il centrocampista classe ’91 si tratterebbe di un ritorno in rossoblù dopo l’esp...
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2019 13:37
Il Genoa resta in pressing per Andrea Bertolacci, che il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero dal Milan. Per il centrocampista classe ’91 si tratterebbe di un ritorno in rossoblù dopo l’esperienza nel 2012-2015 e quella nella stagione ’17-’18. Occhio, però, perché sulle tracce di Bertolacci c’è anche la Fiorentina: Montella lo conosce molto bene e a Pradè piace non poco. Un profilo che potrebbe far comodo alla Viola, a caccia di rinforzi per il reparto centrale.
AlfredoPedulla.com