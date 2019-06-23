Tuttosport, spunta Marko Rog tra le idee per il centrocampo della Fiorentina. Ingaggio fattibile ma...

Secondo Tuttosport, oggi in edicola, l'altra idea per il centrocampo viola oltre ad Andrea Bertolacci è quella del 23enne Marko Rog. Egli dopo il prestito al Siviglia è rientrato a Napoli, squadra tit...

Secondo Tuttosport, oggi in edicola, l'altra idea per il centrocampo viola oltre ad Andrea Bertolacci è quella del 23enne Marko Rog. Egli dopo il prestito al Siviglia è rientrato a Napoli, squadra titolare del suo cartellino in attesa di conoscere il suo futuro. Il suo ingaggio è fattibile ma come obiettivo il Cagliari non lo molla vista la partenza ormai vicina di Barella.