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Andrea Rogg potrebbe fare ritorno alla Fiorentina. Ieri si è dimesso dal club del Venezia

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, Andrea Rogg, ex direttore generale viola potrebbe tornare alla Fiorentina. Rogg si è dimesso ufficialmente dal Venezia e sarebbe quindi disponibile a scegliere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 14:06
Andrea Rogg potrebbe fare ritorno alla Fiorentina. Ieri si è dimesso dal club del Venezia -
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Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, Andrea Rogg, ex direttore generale viola potrebbe tornare alla Fiorentina. Rogg si è dimesso ufficialmente dal Venezia e sarebbe quindi disponibile a scegliere una nuova squadra.

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