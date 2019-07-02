Andrea Rogg potrebbe fare ritorno alla Fiorentina. Ieri si è dimesso dal club del Venezia

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, Andrea Rogg, ex direttore generale viola potrebbe tornare alla Fiorentina. Rogg si è dimesso ufficialmente dal Venezia e sarebbe quindi disponibile a scegliere...

A cura di Redazione Labaroviola 02 luglio 2019 14:06

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