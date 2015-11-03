Notizie Rogg Venezia Fiorentina

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Andrea Rogg potrebbe fare ritorno alla Fiorentina. Ieri si è dimesso dal club del Venezia

02 luglio 2019 14:06

Rogg: "A Firenze manca liquidità per ambire al top. Ai miei tempi ci riuscimmo solo grazie.."

20 marzo 2019 22:42

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