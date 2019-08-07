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Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club

Secondo quanto riportato da Tuttonercatoweb, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha aperto la possibilità di lasciare la Fiorentina. Il giocatore attualmente nel mirino del Cagliari non rie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 16:49
Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club -
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Secondo quanto riportato da Tuttonercatoweb, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha aperto la possibilità di lasciare la Fiorentina. Il giocatore attualmente nel mirino del Cagliari non rientra più nei piani di mister Montella.

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