Simeone apre all'addio alla Fiorentina. È disposto ad ascoltare le proposte di altri club
Secondo quanto riportato da Tuttonercatoweb, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha aperto la possibilità di lasciare la Fiorentina. Il giocatore attualmente nel mirino del Cagliari non rie...
A cura di Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 16:49
Secondo quanto riportato da Tuttonercatoweb, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha aperto la possibilità di lasciare la Fiorentina. Il giocatore attualmente nel mirino del Cagliari non rientra più nei piani di mister Montella.