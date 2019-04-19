Tuttosport, sondaggio della Fiorentina per il talento nigeriano Okereke dello Spezia…

Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, sono tutti pazzi per David Okereke. L’attaccante nigeriano dello Spezia lunedì affronterà la sua ex squadra Cosenza ma ciò che più conta al momento è...

Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, sono tutti pazzi per David Okereke. L’attaccante nigeriano dello Spezia lunedì affronterà la sua ex squadra Cosenza ma ciò che più conta al momento è l’interesse tante squadre dell'europa, Italia compresa. E oltre alla Juventus, all’Inter, all’Empoli, al Cagliari e a tante altre squadre che hanno già preso contatti con il suo agente, c’è anche la Fiorentina sul talento 21enne originario di Lagos, Nigeria.