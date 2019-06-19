La Nazione, Bennacer ha dato il suo consenso per venire a Firenze. Il Napoli e il Genoa si sono defilate
Secondo La Nazione, il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer ha gradito l'interessamento della Fiorentina. I due club si stanno mettendo d'accordo visto che il giocatore ha già dato il suo consen...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 17:39
Secondo La Nazione, il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer ha gradito l'interessamento della Fiorentina. I due club si stanno mettendo d'accordo visto che il giocatore ha già dato il suo consenso alla destinazione in maglia viola. Il Napoli e il Genoa si sono allontanate.