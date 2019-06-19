La Nazione, Bennacer ha dato il suo consenso per venire a Firenze. Il Napoli e il Genoa si sono defilate

Secondo La Nazione, il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer ha gradito l'interessamento della Fiorentina. I due club si stanno mettendo d'accordo visto che il giocatore ha già dato il suo consen...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2019 17:39

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