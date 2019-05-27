Veretout: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza"

Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout commenta così sui social i risultati ottenuti in questa stagione: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo fat...

A cura di Redazione Labaroviola 27 maggio 2019 22:19

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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