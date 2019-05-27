Veretout: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza"
Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout commenta così sui social i risultati ottenuti in questa stagione: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo fat...
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 22:19
Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout commenta così sui social i risultati ottenuti in questa stagione: "Abbiamo sognato l’Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza… Le cose vanno così veloci… la Fiorentina merita certamente di più, ma sappiamo che non anche nelle difficoltà non abbiamo mai mollato. Insieme siamo più forti. Forza Viola".