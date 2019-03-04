Veretout su Instagram: "C'erano soltanto momenti di gioia con te. Tutto e' dovuto fermarsi…"

Ho sempre in mente momenti belli vissuti con te, la tua semplicità e grande gentilezza.C'erano soltanto momenti di gioia intorno a te. Tutto e' dovuto fermarsi all' improvviso. SEI e sarai sempre il n...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2019 14:19

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori, Veretout,

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