Labaro Viola

Veretout su Instagram: "C'erano soltanto momenti di gioia con te. Tutto e' dovuto fermarsi…"

Ho sempre in mente momenti belli vissuti con te, la tua semplicità e grande gentilezza.C'erano soltanto momenti di gioia intorno a te. Tutto e' dovuto fermarsi all' improvviso. SEI e sarai sempre il n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2019 14:19
Veretout su Instagram: "C'erano soltanto momenti di gioia con te. Tutto e' dovuto fermarsi…" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori, Veretout,
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori, Veretout,
News
Fiorentina
Astori
Veretot
Condividi

Ho sempre in mente momenti belli vissuti con te, la tua semplicità e grande gentilezza.
C'erano soltanto momenti di gioia intorno a te. Tutto e' dovuto fermarsi all' improvviso. SEI e sarai sempre il nostro capitano. Ciao Davide.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok