Veretout su Instagram: "C'erano soltanto momenti di gioia con te. Tutto e' dovuto fermarsi…"
Ho sempre in mente momenti belli vissuti con te, la tua semplicità e grande gentilezza.C'erano soltanto momenti di gioia intorno a te. Tutto e' dovuto fermarsi all' improvviso. SEI e sarai sempre il n...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2019 14:19
Ho sempre in mente momenti belli vissuti con te, la tua semplicità e grande gentilezza.
C'erano soltanto momenti di gioia intorno a te. Tutto e' dovuto fermarsi all' improvviso. SEI e sarai sempre il nostro capitano. Ciao Davide.