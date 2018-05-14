FIO-CAG scandoloso dato del tempo effettivo. Arbitro asseconda le perdite di tempo

La partita tra Fiorentina e Cagliari è stata condizionata dalle continue perdite di tempo della formazione ospite. Ai giocatori ospiti è stato concesso di tutto. Dalle prese di giro del portiere Cragn...

La partita tra Fiorentina e Cagliari è stata condizionata dalle continue perdite di tempo della formazione ospite. Ai giocatori ospiti è stato concesso di tutto. Dalle prese di giro del portiere Cragno, il quale si rotolava per terra ogni volta che toccasse al pallone, alle continue provocazioni di Pisacane che ha rovinato il finale provocando una rissa. A farne le spese tuttavia non sono stati i giocatori rosso-blu ma bensì Pioli e Veretout. L'espulsione del francese è ineccepibile anche se provocata dalla pessima gestione di gara dell'arbitro Valeri. L'espulsione di Pioli è invece esagerata con la mania di protagonismo dell'arbitro che ha preso il sopravvento. Il dato sul tempo effettivo fa gridare allo scandalo. Fiorentina e Cagliari hanno giocato soltanto 40 minuti. Probabilmente si potevano prendere provvedimenti più drastici rispetto alle continue provocazioni dei rossoblù