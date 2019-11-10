Moggi: "La Fiorentina gioca meglio fuori casa. Chiesa mi ricorda Henry per le sue caratteristiche"

L'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato a Toscana TV della Fiorentina e dell'attaccante viola Federico Chiesa: "La Fiorentina ora gioca meglio fuori casa perchè non ha un giocatore ch...

L'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato a Toscana TV della Fiorentina e dell'attaccante viola Federico Chiesa: "La Fiorentina ora gioca meglio fuori casa perchè non ha un giocatore che sfonda, in trasferta invece può giocare di rimessa con Chiesa che è un giocatore poco adatto ai grandi club che giocano in pressione sull’avversario. Lui ha bisogno di 30 metri e di vedere la porta da lontano altrimenti si limita molto. Mi ricorda per le sue caratteristiche Thierry Henry che giocò poco alla Juventus e che lo vendetti all’Arsenal. Nell’agosto 2008 Henry risultò da un sondaggio dei tifosi dell’Arsenal primo tra i 50 migliori giocatori della storia del club inglese".