Libero conferma, anche la Fiorentina è interessata a comprare Gomez. Papu vuole restare in Italia

Come riporta il quotidiano Libero, si accende il mercato intorno al Papu Gomez. La rottura con Gasperini può portare al divorzio con la Dea, nonostante Percassi lavori alla riconciliazione. Se la frattura non si dovesse ricomporre, il Papu è pronto a fare i bagagli e le pretendenti non mancano. Da tempo è nel mirino di club arabi (Al Hial e Al Nassr: l’anno scorso aveva ricevuto un’offerta da 15 milioni), ma il fantasista vuole restare in Italia per non perdere la nazionale in vista della Copa America. Nel nostro Paese si trova a meraviglia pure la moglie Linda ed hanno vari interessi anche economici. Ecco perché il Torino si è già fatto avanti così come la Fiorentina che vorrebbe portare a Firenze il giocatore puntando anche sulla città

