Libero si scaglia contro Pioli: "Lascia la Fiorentina e resta un allenatore incompiuto"

Questo l'estratto dell'articolo su Libero, dal titolo "Pioli lascia la Fiorentina e resta un incompiuto"“Riecco l’addio alla 31esima giornata proprio come al secondo anno con la Lazio, dopo una prima...

Questo l'estratto dell'articolo su Libero, dal titolo "Pioli lascia la Fiorentina e resta un incompiuto"

“Riecco l’addio alla 31esima giornata proprio come al secondo anno con la Lazio, dopo una prima stagione esaltante con la finale di Coppa Italia e la qualificazione alla Champions grazie ai vari Klose, Keita e Anderson. L’avventura all’Inter nel 2016/17 era durata invece appena 22 partite, il tempo di mettere a posto gli errori di De Boer e di far credere a tutti nella rimonta Champions, prima di crollare mentalmente dopo il 2-2 col Torino: da quel momento cinque sconfitte e il 2-2 nel derby di Pasqua fino all’esonero anticipato dopo nemmeno sei mesi. La Fiorentina era la sua grande occasione, ma nemmeno l’arrivo di Muriel a gennaio ha evitato il tracollo”