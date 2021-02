L’ex portiere della Fiorentina e Inter, Sebestian Frey, ha rilasciato un’intervista sul giornale Libero e ha analizzato il match di stasera della partita Fiorentina-Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “Ricordo ancora la mia prima partita da titolare, fu proprio Inter-Fiorentina. Come capitani nelle due squadre c’erano Ronaldo e Batistuta, giocai davanti a 60 mila persone. Partita di stasera? Sulla carta l’Inter è favorita, ma Vlahovic è in un buon momento. Un talento puro ed imprevedibile. Mi dispiace vedere la Fiorentina così in basso in classifica e lontano dall’Europa. Commisso? Le ambizioni ci sono però qualche errore è stato fatto visti i risultati ottenuti. Spero che la politica non faccia perdere entusiasmo al presidente”.

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI MARCHINI