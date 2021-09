Brutte notizie da Cecchi Gori, parla il medico: “Condizioni precarie, vive grazie ai farmaci”

Ora parla il professor Antonio De Luca, medico e amico da anni di Vittorio Cecchi Gori. “Non sta bene, le sue condizioni di salute sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso”, racconta in esclusiva a Libero. Cecchi Gori è molto legato a De Luca da una profonda amicizia. L’ex produttore e patron della Fiorentina è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta.

De Luca gli è sempre stato vicino. Qualche anno fa, esattamente a Natale, gli ha salvato la vita accorgendosi di un malore improvviso. Subito dopo la corsa in ospedale e il ricovero al Gemelli, Cecchi Gori è stato in coma per diverse settimane e poi è tornato alla vita di tutti i giorni. In quell’occasione si è riavvicinato anche alla sua ex moglie Rita Rusic, che adesso pare sia in partenza per Pechino Express insieme al suo fidanzato.

“Porto tutte le medicine a Vittorio e l’occorrente per stare bene”, continua a raccontare il prof. De Luca. “Per me Vittorio, oltre ad essere stato un grande produttore, è un amico. Una persona a cui sono molto legato”, continua il medico che qualche anno fa ha organizzato una mega festa di compleanno a Cecchi Gori. “Non lo lascerò mai solo”, conclude.

