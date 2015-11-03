Notizie Vittorio Cecchi Gori Fiorentina

Vittorio Cecchi Gori ricoverato d'urgenza al Gemelli di Roma per complicanze polmonari
26 gennaio 2022 00:24
Brutte notizie da Cecchi Gori, parla il medico: "Condizioni precarie, vive grazie ai farmaci"
27 settembre 2021 21:59
Schwarz: "Vittorio Cecchi Gori dopo la vittoria della Supercoppa ci regalò una macchina"
12 aprile 2020 19:33
Ceccherini a Cecchi Gori: "Sei il mio grande presidente! Ti ho sempre amato! Alè viola e juve m....."
11 dicembre 2019 19:58
Vittorio Cecchi Gori dovrà risarcire la Fiorentina per una cifra di 19 milioni ma i suoi legali faranno ricorso in appello
27 settembre 2019 12:29
Cecchi Gori: "Non posso più fare le vacanze senza ragionare sulle spese ma adesso sto bene"
19 settembre 2019 22:07
Amoruso: "Vittorio fu un presidente importante. Con lui vinsi due trofei. Oggi invece.."
25 marzo 2019 22:01
Rita Rusic: "La separazione con Vittorio fu durissima. Ora ci sentiamo sempre e gli insegno questo sulla vita.."
05 febbraio 2019 21:52
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