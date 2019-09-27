Vittorio Cecchi Gori dovrà risarcire la Fiorentina per una cifra di 19 milioni ma i suoi legali faranno ricorso in appello

Secondo quanto riporta La Repubblica, il Tribunale civile di Firenze si è espresso in merito al fallimento della Fiorentina ai tempi di Vittorio Cecchi Gori. L'ex presidente viola dovrà risarcire la F...

Secondo quanto riporta La Repubblica, il Tribunale civile di Firenze si è espresso in merito al fallimento della Fiorentina ai tempi di Vittorio Cecchi Gori. L'ex presidente viola dovrà risarcire la Fiorentina per una cifra di 19 milioni risultando così l'unico colpevole. Tutte le altre figure societarie dell'epoca sono scagionate e tra queste spuntano Mario Sconcerti, Luciano Luna e Ottavio Bianchi. I legali di Cecchi Gori sono però pronti a fare appello, stanno per presentare una richiesta di risarcimento pari a 300 milioni.