Ceccherini a Cecchi Gori: "Sei il mio grande presidente! Ti ho sempre amato! Alè viola e juve m....."

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, domenica scorsa è stato ospite negli studi Rai. Nel corso dell'intervista ha ricevuto una gradita sorpresa. Alle sue spalle è apparso una sua vec...

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, domenica scorsa è stato ospite negli studi Rai. Nel corso dell'intervista ha ricevuto una gradita sorpresa. Alle sue spalle è apparso una sua vecchia creazione cinematografica: Massimo Ceccherini. Dopo i rituali dei saluti, il comico toscano ha preso la parola:

"Sono il figlio di Batistuta! Sono molto emozionato, scusate devo fare una cosa, mi devo inginocchiare, lo facevo fin da ragazzo". Poi rivolgendosi a Cecchi Gori: "Il mio grande presidente! Ti ho sempre amato! Alè viola e juve m....,non lo dico ma lo penso! Vittorio Cecchi Gori il più grande presidente della Fiorentina!"