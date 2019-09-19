Labaro Viola

Cecchi Gori: "Non  posso più fare le vacanze senza ragionare sulle spese ma adesso sto bene"

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato Vanity Fair sulle difficoltà avute in alcuni momenti della sua vita: “Si soffre e poi ci si rialza. Altri sarebbero già morti, io ho as...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 22:07
Cecchi Gori: "Non  posso più fare le vacanze senza ragionare sulle spese ma adesso sto bene" -
News
Ex Presidente
Vittorio Cecchi Gori
Vanity Fair
Condividi

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato Vanity Fair sulle difficoltà avute in alcuni momenti della sua vita: “Si soffre e poi ci si rialza. Altri sarebbero già morti, io ho assorbito la botta e ora sono qui. Le cose sono cambiate, non posso più fare le vacanze senza ragionare sulle spese, però non me ne importa niente. Adesso so che posso vivere anche con meno soldi e sto bene. Sono speranzoso e più ottimista, anche se in fondo in fondo mi resta un po' di amarezza".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok