Cecchi Gori: "Non  posso più fare le vacanze senza ragionare sulle spese ma adesso sto bene"

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato Vanity Fair sulle difficoltà avute in alcuni momenti della sua vita: “Si soffre e poi ci si rialza. Altri sarebbero già morti, io ho as...

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato Vanity Fair sulle difficoltà avute in alcuni momenti della sua vita: “Si soffre e poi ci si rialza. Altri sarebbero già morti, io ho assorbito la botta e ora sono qui. Le cose sono cambiate, non posso più fare le vacanze senza ragionare sulle spese, però non me ne importa niente. Adesso so che posso vivere anche con meno soldi e sto bene. Sono speranzoso e più ottimista, anche se in fondo in fondo mi resta un po' di amarezza".