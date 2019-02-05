Rita Rusic: "La separazione con Vittorio fu durissima. Ora ci sentiamo sempre e gli insegno questo sulla vita.."

Ospite alla trasmissione di Raiuno, Storie Italiane, la prima moglie di Vittorio Cecchi Gori, ha parlato di come vive il rapporto con l'ex presidente della Fiorentina: “La separazione con Vittorio Cec...

Ospite alla trasmissione di Raiuno, Storie Italiane, la prima moglie di Vittorio Cecchi Gori, ha parlato di come vive il rapporto con l'ex presidente della Fiorentina: “La separazione con Vittorio Cecchi Gori è stata un colpo durissimo, come se un camion mi fosse passato sopra avanti e indietro. Ora ci sentiamo praticamente tutti i giorni, anche se poi va preso a piccole dosi perché io e lui abbiamo due caratteri diversi. Io gli dico sempre Vittorio, devi prendere la vita con più leggerezza e senza esagerazioni“.