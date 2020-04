“Vittorio Cecchi Gori era un presidente speciale – ha detto a aftonbladet.se Stefan Schwarz – , anche suo padre lo era stato ma non si assomigliavano per nulla. Vittorio era molto impulsivo, se non avessimo vinto per due partite avrebbe potuto trovare alcune strane idee su come ricominciare a vincere. Aveva una passione esagerata, spesso quando vincevamo le partite saltava sulla balaustra e rimaneva lì a guardare, era generoso. Quando vincemmo la Supercoppa era quasi più felice di noi. Scese negli spogliatoi e festeggio, l’intera squadra lo lanciò in aria. Gli dissimo: “Sei il miglior presidente, ed ora che regalo ci fai”? Inventò all’istante una risposta, pochi giorni dopo l’ha concretizzata. Ci regalò 24 Audi, ci fece trovare le chiavi appese negli spogliatoi”.