Notizie De Luca Fiorentina

Salerno, che lezione a Firenze! La Regione paga lo stadio temporaneo durante lavori all'Arechi
28 luglio 2023 13:23
CorSport, Fiorentina su Manuel De Luca del Perugia: il calciatore é di proprietà della Samp
25 marzo 2022 09:20
Brutte notizie da Cecchi Gori, parla il medico: "Condizioni precarie, vive grazie ai farmaci"
27 settembre 2021 21:59
De Luca: "Per Commisso la Fiorentina è una sfida personale. Temo che perda la pazienza e molli tutto"
11 aprile 2020 21:42
Boscaglia insoddisfatto: "Pagato il brutto avvio. Che spirito i viola. Giocare in uno stadio così.."
16 novembre 2019 19:05
Archivio