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Notizie De Luca Fiorentina

Salerno, che lezione a Firenze! La Regione paga lo stadio temporaneo durante lavori all'Arechi

28 luglio 2023 13:23

CorSport, Fiorentina su Manuel De Luca del Perugia: il calciatore é di proprietà della Samp

25 marzo 2022 09:20

Brutte notizie da Cecchi Gori, parla il medico: "Condizioni precarie, vive grazie ai farmaci"

27 settembre 2021 21:59

De Luca: "Per Commisso la Fiorentina è una sfida personale. Temo che perda la pazienza e molli tutto"

11 aprile 2020 21:42

Boscaglia insoddisfatto: "Pagato il brutto avvio. Che spirito i viola. Giocare in uno stadio così.."

16 novembre 2019 19:05

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