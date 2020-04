“Commisso? Mi sta simpatico, è un imprenditore davvero solido – ha detto il giornalista Massimo De Luca a Radio Bruno Toscana -. In questi mesi ha dimostrato una grande passione cosa che non ha fatto Pallotta con la Roma ed il fondo Elliot al Milan. Commisso investirà molto, per lui questa è una sfida personale. Penso che dopo si è accorto che investire nel nostro Paese è difficilissimo. Basti pensare che per costruire un nuovo stadio forse l’aiuto del Padreterno non basta…L’incognita per me è l’operatività di Commisso… la paura è che possa arrivare un punto nel quale perde la pazienza e molla tutto”.