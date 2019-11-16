Boscaglia insoddisfatto: "Pagato il brutto avvio. Che spirito i viola. Giocare in uno stadio così.."

Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, non è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi: "Era una partita che dava grande blasone, per vedere com'è il calcio vero, in uno stadio da cinqu...

Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, non è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi: "Era una partita che dava grande blasone, per vedere com'è il calcio vero, in uno stadio da cinque stelle. Abbiamo vissuto in brutto avvio, abbiamo tenuto male il campo. Poi abbiamo cambiato con la difesa a 3 ed è andata leggermente meglio, ma non troppo. Le indicazioni sono arrivate, ma dobbiamo riprendere il ritmo nostro. Abbiamo messo alcuni minuti nelle gambe di chi ha giocato meno venendo da infortuni lunghi. Mi è piaciuta l'intraprendenza di alcuni che sono entrati come Manuel De Luca ma per noi contro la Fiorentina non era facile entrando con quello spirito".

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