Moggi scrive: “Juventus favorita in Coppa Italia per l’andata anche se la Fiorentina è più in forma”

Il quotidiano Libero ha fatto scrivere un articolo a Luciano Moggi alla vigilia di Juventus-Fiorentina, queste le parole dell’ex direttore generale della Juventus sulla gara contro i viola:

“Non bene la Juventus contrapposta all’Allianz ad un ottimo Bologna che ha rischiato addirittura di portarsi a casa i tre punti. La Juve domani sfiderà la Fiorentina nell’altra semifinale di Coppa Italia e non sarà certamente uno scontro facile per gli uomini di Allegri, visto che i toscani arrivano a Torino con una striscia di risultati altamente positivi. La forma attuale parla a favore dei toscani, mentre il risultato dell’andata favorisce i bianconeri (0-1) che, per questo, ci sembrano da preferire”

L’INTERVISTA E LE PAROLE DI BIRAGHI