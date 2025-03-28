Feltri: "Sono legato da sempre all'Atalanta, ma la Fiorentina resta una passione che vive nel mio cuore"

Il noto direttore di giornale, originario di Bergamo, ha detto la sua opinione riguardo alla gara di domenica

A Radio Bruno è intervenuto il famoso giornalista Vittorio Feltri che ha parlato della sfida tra Fiorentina e Atalanta: "L'Atalanta è la squadra della mia città a cui sono legato e ho un grande affetto per lei, mentre la Fiorentina è nel mio cuore da sempre perché quella squadra che vinse il secondo Scudetto è rimasta indelebile nella mia memoria. Sono la moglie e l'amante perfette per me."

Sull'Atalanta: "Non parliamo di Scudetto perché non è una roba per noi, bisogna essere contenti di quanto fatto finora perché eravamo una squadra di provincia e abbiamo raggiunto dei traguardi inimmaginabili per noi. Gasperini è stato bravissimo ed è un genio della panchina, mi dispiacerebbe se ne andasse anche se credo abbia finito il suo ciclo qui."

Sulla Fiorentina: "Ha un tecnico bravissimo che ha idee di calcio moderne e poi ha un ottimo attaccante come Kean che mi piace molto, anche se tra i due mi tengo sempre Retegui. Mi piace questa squadra e credo sia in linea con gli obiettivi che ha la società, anche se a Firenze non si accontentano mai."

Sulla coreografia: "La multa è stata eccessiva, però dico ai tifosi di fare striscioni meno volgari perché lo stadio sta diventando un ambiente troppo pericoloso e non mi piace, vorrei facessero cose più ironiche anche se quella scritta fa parte del linguaggio coerente, non siamo ipocriti."