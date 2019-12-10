Feltri: "Montella si trova sulla brace. Meglio metterlo alla porta, Fiorentina buona solo a collezionare sconfitte"

Vittorio Feltri è tornato a parlare anche di Fiorentina scrivendo sulle colonne di Tuttosport: "Vincenzo Montella - la sua considerazione principale - si trova sulla brace. La sua è una Fiorentina sen...

Vittorio Feltri è tornato a parlare anche di Fiorentina scrivendo sulle colonne di Tuttosport: "Vincenzo Montella - la sua considerazione principale - si trova sulla brace. La sua è una Fiorentina senza arte né parte, buona solo a confezionare sconfitte una settimana dopo l’altra. Montella è in bilico e prima o poi potrebbe saltare come il tappo di un prosecco. I tecnici a bagnomaria? Piuttosto che tenerli appesi a un filo, conviene metterli alla porta. Meglio all’uscio che in croce".