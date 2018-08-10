Feltri: "Firenze deve elogiare i Della Valle. Presa società allo sfascio e portata ad alti livelli".
Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha parlato a Radio Sportiva anche di viola: "La Fiorentina? L’anno scorso tutti la davano quasi candidata alla retrocessione, poi ha fatto un bellissimo campionat...
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2018 14:47
Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha parlato a Radio Sportiva anche di viola: "La Fiorentina? L’anno scorso tutti la davano quasi candidata alla retrocessione, poi ha fatto un bellissimo campionato compatibilmente con le possibilità della società. E in questo senso devo fare un elogio ai fratelli Della Valle, che hanno preso una società allo sfascio riportandola ad alti livelli".