Feltri: "Firenze deve elogiare i Della Valle. Presa società allo sfascio e portata ad alti livelli".

Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha parlato a Radio Sportiva anche di viola: "La Fiorentina? L’anno scorso tutti la davano quasi candidata alla retrocessione, poi ha fatto un bellissimo campionat...

Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha parlato a Radio Sportiva anche di viola: "La Fiorentina? L’anno scorso tutti la davano quasi candidata alla retrocessione, poi ha fatto un bellissimo campionato compatibilmente con le possibilità della società. E in questo senso devo fare un elogio ai fratelli Della Valle, che hanno preso una società allo sfascio riportandola ad alti livelli".