Feltri: "Montella non è uno stupido, se lo deve ricordare. Ha due giocatori fantastici e non farà fatica..."

Il giornalista Vittorio Feltri ha parlato anche di Fiorentina ai microfoni di Tmw: "Sono contento che la Fiorentina abbia vinto dopo secoli. Montella non è uno stupido, ma se lo deve ricordare di cont...

A cura di Redazione Labaroviola 28 settembre 2019 16:32

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