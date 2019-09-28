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Feltri: "Montella non è uno stupido, se lo deve ricordare. Ha due giocatori fantastici e non farà fatica..."

Il giornalista Vittorio Feltri ha parlato anche di Fiorentina ai microfoni di Tmw: "Sono contento che la Fiorentina abbia vinto dopo secoli. Montella non è uno stupido, ma se lo deve ricordare di cont...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2019 16:32
Feltri: "Montella non è uno stupido, se lo deve ricordare. Ha due giocatori fantastici e non farà fatica..." -
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Il giornalista Vittorio Feltri ha parlato anche di Fiorentina ai microfoni di Tmw: "Sono contento che la Fiorentina abbia vinto dopo secoli. Montella non è uno stupido, ma se lo deve ricordare di continuo. Poi ha due giocatori fantastici in squadra, come Chiesa e Ribery: non farà fatica come l'anno scorso".

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