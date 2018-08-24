Il racconto dei Della Valle: "Andrea astuto, Diego attento ai conti. A Firenze i tifosi vogliono lo scudetto"

Ecco un pezzo dell’articolo a firma Feltri che riguarda il rapporto tra i Della Valle, la Fiorentina e i tifosi:“Il fratello Andrea, suo alter ego, è una spalla efficiente, intenditore di calcio. Ecco...

Ecco un pezzo dell’articolo a firma Feltri che riguarda il rapporto tra i Della Valle, la Fiorentina e i tifosi:

“Il fratello Andrea, suo alter ego, è una spalla efficiente, intenditore di calcio. Ecco perché i due consanguinei si avventano sulla Fiorentina in disgrazia, che disputa il campionato di C2, e la acquisiscono portandola rapidamente in serie A: un miracolo. Andrea è astuto e il fratellone lo asseconda sorvegliando sui conti, i quali giustamente gli stanno a cuore. Nel breve i gigliati negletti fanno faville e guadagnano posizioni di rilievo nel massimo campionato. I tifosi viola esultano e si riabituano in fretta ad essere protagonisti. Però agli ultras non basta mai ciò che hanno e protestano per avere di più. Pretendono lo scudetto, magari la Champions, urlano, strepitano, rompono i palloni ai Della Valle da cui si aspettano l’impossibile: massacrare la Juventus dominatrice, come fosse un gioco da ragazzi. Assurdo, ridicolo. Obiettivo irraggiungibile se si considera che la Fiat è una società gigantesca e danarosa, mentre i Signori delle scarpe, pur potenti, non possono competere con essa. È già un prodigio il fatto che la Fiorentina si resuscitata e riemersa nei quartieri alti della classifica grazie agli sforzi economici di Diego e Andrea”.

Ladyradio.com