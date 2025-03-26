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Sentite Feltri: "Se Gasperini lascerà l'Atalanta, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina"

Il direttore de Il Giornale Vittorio Feltri è intervenuto a Lady Radio: “L'Atalanta è mia moglie, la Fiorentina è la mia amante. Quest'anno i viola mi sono piaciuti molto e credo che possa risalire in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2025 15:20
Sentite Feltri: "Se Gasperini lascerà l'Atalanta, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il direttore de Il Giornale Vittorio Feltri è intervenuto a Lady Radio: “L'Atalanta è mia moglie, la Fiorentina è la mia amante. Quest'anno i viola mi sono piaciuti molto e credo che possa risalire in classifica, anzi lo spero perché vedere la Fiorentina in alto mi fa godere. Se Gasperini lascerà l'Atalanta come si dice, sperò che vada alla Fiorentina perché è veramente un grande allenatore. Sono sicuro che la piazza viola supererebbe anche le tensioni che ci sono state”.

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