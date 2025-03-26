Sentite Feltri: "Se Gasperini lascerà l'Atalanta, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina"

Il direttore de Il Giornale Vittorio Feltri è intervenuto a Lady Radio: “L'Atalanta è mia moglie, la Fiorentina è la mia amante. Quest'anno i viola mi sono piaciuti molto e credo che possa risalire in...

A cura di Redazione Labaroviola 26 marzo 2025 15:20

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.09.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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