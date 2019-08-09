ATF, domenica nella gara Fiorentina-Galatasaray ci sarà la commemorazione di Valer Tanturli
ATF comunica che domenica alle ore 18,30 nel prepartita dell'amichevole Fiorentina - Galatasaray davanti al cancello 16 della Curva Ferrovia, si svolgerà la commemorazione del compianto Valter Tanturl...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 13:59
ATF comunica che domenica alle ore 18,30 nel prepartita dell'amichevole Fiorentina - Galatasaray davanti al cancello 16 della Curva Ferrovia, si svolgerà la commemorazione del compianto Valter Tanturli a 6 anni dalla sua scomparsa.
Foto e fonte: ATF