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ATF, domenica nella gara Fiorentina-Galatasaray ci sarà la commemorazione di Valer Tanturli

ATF comunica che domenica alle ore 18,30 nel prepartita dell'amichevole Fiorentina - Galatasaray davanti al cancello 16 della Curva Ferrovia, si svolgerà la commemorazione del compianto Valter Tanturl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 13:59
ATF, domenica nella gara Fiorentina-Galatasaray ci sarà la commemorazione di Valer Tanturli -
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ATF comunica che domenica alle ore 18,30 nel prepartita dell'amichevole Fiorentina - Galatasaray davanti al cancello 16 della Curva Ferrovia, si svolgerà la commemorazione del compianto Valter Tanturli a 6 anni dalla sua scomparsa.

Foto e fonte: ATF

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