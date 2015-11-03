Notizie Atf Comunicato Fiorentina

L'appello di ATF: "Tifosi devono poter accedere al V.Park da subito ed al Franchi anche con i lavori"
18 luglio 2023 17:57
Altri due giocatori positivi del Benevento. Adesso sono tre in isolamento
23 agosto 2020 20:16
ATF, domenica nella gara Fiorentina-Galatasaray ci sarà la commemorazione di Valer Tanturli
09 agosto 2019 13:59
ATF: "Vogliamo guardare ad un presente e ad un futuro da costruire insieme..."
06 giugno 2019 15:42
L'ATF avverte tutti i tifosi con un comunicato: "Non siamo al cinema, siamo in Curva Fiesole. E tu che vai in altri settori..."
25 agosto 2018 15:22
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