Viesseux: "Siamo dalla stessa parte della Fiesole, non ci piace la politica societaria"

Questo il comunicato del viola club Viesseux sulle proprie pagine social: "Per fare chiarezza su ciò che è accaduto ieri al momento della contestazione della Fiesole noi del consiglio del Vieusseux co...

Questo il comunicato del viola club Viesseux sulle proprie pagine social: "Per fare chiarezza su ciò che è accaduto ieri al momento della contestazione della Fiesole noi del consiglio del Vieusseux continuano ad appoggiare coloro che non sono d’accordo sulla politica societaria. Facciamo questa precisazione perché su qualche testata giornalistica è venuto fuori che la ferrovia ha fatto cori per coprire gli insulti ai della valle, ASSOLUTAMENTE NO SIAMO DALLA STESSA PARTE DEI GRUPPI DELLA FIESOLE. IL VIEUSSEUX è stato e sarà sempre per la FIORENTINA e per il bene della nostra amata squadra".

Ricordiamo che il Viesseux è il principale gruppo di tifo organizzato della Curva Ferrovia