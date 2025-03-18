Bucchioni: "Avrei preferito una coreografia senza insulto, ma la Juventus non può fare la morale a nessuno"

Il direttore di Italia 7 e noto giornalista ha commentato altri temi in radio relativi alla coreografia e ad altre situazioni

Su Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato anche di altri temi come la coreografia della Fiesole contestata dalla Juventus: "Avrei preferito un'altra coreografia magari più ironica piuttosto che un insulto perché a Firenze abbiamo un umorismo unico che denota la nostra città e la nostra cultura inimitabile e potevamo ferirli pure di più con la simpatia poi se la Juve fa queste proteste, si commenta da sola. Quando una società, scende ai livelli di una Curva, allora è un problema infatti stanno facendo dei disastri. Non mi aspetto grosse ripercussioni a livello giuridico, ma in questo calcio c'è di peggio perché sta diventando un posto sempre più volgare e feroce. Addirittura a Torino insultano sempre il portiere quando calcia, quindi non facciano la morale."

Sulla Juve e le operazioni con la Fiorentina: "Hanno fatto delle svendite incredibili, delle operazioni economiche davvero fallimentari a parte quelle con la Fiorentina perché hanno dato in Inghilterra Huijsen che avrei preso volentieri, poi hanno fatto partire Fagioli che tutti lodano e con merito perché è uno dei pochi in Italia che sa mettere la palla in un certo modo. La Juventus non ha dirigenza né figure competenti in ambito di mercato, manca proprio la conoscenza calcistica perché non si può dare via uno come Fagioli per spendere milioni per gente che fa peggio e poi si sono presi Vlahovic e Nico che sono dei flop assurdi e ci hanno dato l'attaccante più forte in Italia che è Kean. Ci fosse altro da prendere, saremmo a disposizione."