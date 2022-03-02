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La coreografia di Fiorentina-Juve sarà di tema dantesco: "Fiorenza per lo 'nferno tuo nome si spande!"

Trapelano le prime notizie sulla coreografia che ha preparato la Curva Fiesole in occasione della sfida alla Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 20:01
La coreografia di Fiorentina-Juve sarà di tema dantesco: "Fiorenza per lo 'nferno tuo nome si spande!" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come sempre la Curva Fiesole ha tenuto nascosto il contenuto della coreografia che verrà esposta prima di Fiorentina-Juventus. Tuttavia, a un ora dal fischio di inizio vengono fuori le prime notizie sul contenuto dello spettacolo che la curva viola regalerà a tutta Italia. La coreografia sarà di tema dantesco, lo si evince dallo striscione attaccato sotto la Fiesole che cita un passo della Commedia che dice: "Fiorenza per lo 'nferno tuo nome si spande!"

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