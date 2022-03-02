Aquilani: ''Vittoria importante, stasera mi godrò la partita, del 4-2 chiedete a Pepito Rossi''

Alberto Aquilani ha così commentato la bella vittoria della sua primavera per uno a zero sui pari età del Napoli.

Una vittoria bella e cinvincente, quella della Fiorentina primavera di Alberto Aquilani contro il Napoli. Nell'intervista post partita, l'ex centrocampista viola ha analizzato la partita e, ovviamente, detto la sua sulla partitissima di stasera. Queste le sue parole:

''Quella di oggi è una partita giocata bene, non era facile oggi. Dopo il vantaggio ci siamo fatti condizionare dall'avversario, in questa cosa dobbiamo migliorare. La vittoria di oggi comunque è meritata, il rigore è netto. Abbiamo cercato la vittoria a tutti i costi, ma dovevamo fare attenzione anche ai contropiedi. Giochiamo ogni due giorni, non è facile sia a livello mentale che fisico, ci sono anche tanti allenatori di Serie A che lamentano la cosa. I miei ragazzi sono bravi, dobbiamo continuare così. Coppa Italia? La Juve è forte, ma quest'anno la Fiorentina se la gioca con chiunque, lo ha dimostrato. I viola scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Il 4-2? Quella è stata una giornata incredibile, a volte ci ripenso. Ma secondo me ci pensa più Pepito Rossi di me. Sappiamo quanto la gente tenga a queste sfide''

IL MESSAGGERO, SARRI VOLEVA TORREIRA ALLA LAZIO QUEST'ESTATE MA I VIOLA L'HANNO BRUCIATO SUL TEMPO

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