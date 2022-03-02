Il Messaggero, Sarri voleva Torreira alla Lazio quest'estate ma i viola l'hanno bruciato sul tempo

La Fiorentina ha piazzato il colpo Torreira, bruciando i biancocelesti

Secondo Il Messaggero, da quando Lucas Leiva si è operato al ginocchio non è più tornato come prima, per questo Maurizio Sarri in estate aveva indicato proprio Lucas Torreira come acquisto. Un'operazione che è poi sfumata per il suo approdo a Firenze.

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