Il Messaggero, Sarri voleva Torreira alla Lazio quest'estate ma i viola l'hanno bruciato sul tempo
La Fiorentina ha piazzato il colpo Torreira, bruciando i biancocelesti
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 14:23
Secondo Il Messaggero, da quando Lucas Leiva si è operato al ginocchio non è più tornato come prima, per questo Maurizio Sarri in estate aveva indicato proprio Lucas Torreira come acquisto. Un'operazione che è poi sfumata per il suo approdo a Firenze.
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