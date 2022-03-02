Labaro Viola

Il Messaggero, Sarri voleva Torreira alla Lazio quest'estate ma i viola l'hanno bruciato sul tempo

La Fiorentina ha piazzato il colpo Torreira, bruciando i biancocelesti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 14:23
Il Messaggero, Sarri voleva Torreira alla Lazio quest'estate ma i viola l'hanno bruciato sul tempo - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Torreira
Sarri
Lazio
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo Il Messaggero, da quando Lucas Leiva si è operato al ginocchio non è più tornato come prima, per questo Maurizio Sarri in estate aveva indicato proprio Lucas Torreira come acquisto. Un'operazione che è poi sfumata per il suo approdo a Firenze.

LEGGI ANCHE, GRAZIANI: “VLAHOVIC POTREBBE SUBIRE UN’ACCOGLIENZA TOSTA. I DIFENSORI LO CONOSCONO MA NON È VANTAGGIO”

https://www.labaroviola.com/graziani-vlahovic-potrebbe-subire-unaccoglienza-tosta-i-difensori-lo-conoscono-ma-non-e-vantaggio/167472/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok