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La Fiorentina nega la coreografia contro la Juventus, si temono organizzazioni anti Della Valle

Come riportato da Bernardo Brovarone su Radio Bruno, la Fiorentina avrebbe negato il diritto di fare una coreografia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 17:44
La Fiorentina nega la coreografia contro la Juventus, si temono organizzazioni anti Della Valle -
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Come riportato da Bernardo Brovarone su Radio Bruno, la Fiorentina avrebbe negato il diritto di fare una coreografia durante la partita del 9 febbraio contro la Juventus. Il motivo sarebbe che la società tema striscioni e organizzazioni contro i Della Valle. Se confermato, sarebbe la seconda censura al tifo viola dopo quello di oggi contro il Verona

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