Pioli e la squadra ancora chiusi negli spogliatoi da Corvino e Salica per parlare...

Non ha ancora parlato Stefano Pioli dopo la grave sconfitta contro il Verona in casa. L'allenatore della Fiorentina, infatti, è a rapporto negli spogliatoi con Corvino, Salica e tutti i giocatori per...

Non ha ancora parlato Stefano Pioli dopo la grave sconfitta contro il Verona in casa. L'allenatore della Fiorentina, infatti, è a rapporto negli spogliatoi con Corvino, Salica e tutti i giocatori per un confronto dopo questa domenica pazzesca. La sconfitta incredibile dei viola certamente ha lasciato il segno non solo nei tifosi, che hanno contestato fuori dallo stadio, ma anche in una squadra che fino a poche ore fa sperava di lottare per l’Europa e che invece ha perso clamorosamente contro la penultima in classifica.