Pioli tarda ad arrivare in sala stampa, colloquio con Corvino e società di un’ora circa
Ore 18.05 Stefano Pioli finalmente arriva alle telecamere di Sky, Mediaset e della sala stampa. Il ritardo è dovuto al colloquio avuto negli spogliatoi con il d.g. Pantaleo Corvino, Freitas e la squad...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 18:00
Ore 18.05 Stefano Pioli finalmente arriva alle telecamere di Sky, Mediaset e della sala stampa. Il ritardo è dovuto al colloquio avuto negli spogliatoi con il d.g. Pantaleo Corvino, Freitas e la squadra. Ad ora è atteso anche ai microfoni RAI.
Seguiranno sicuramente sviluppi sulla vicenda viola, che sia necessario un ritiro prima di Bologna-Fiorentina? Il tempo ci darà le risposte del caso.