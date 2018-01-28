Pioli tarda ad arrivare in sala stampa, colloquio con Corvino e società di un’ora circa

Ore 18.05 Stefano Pioli finalmente arriva alle telecamere di Sky, Mediaset e della sala stampa. Il ritardo è dovuto al colloquio avuto negli spogliatoi con il d.g. Pantaleo Corvino, Freitas e la squad...

A cura di Redazione Labaroviola 28 gennaio 2018 18:00

Foto Stefano Pioli presentazione Labaroviola.com

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