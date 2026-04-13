“Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!” La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?

La Curva Fiesole suona la carica e lo fa nel modo più diretto possibile: attraverso i social, il cuore pulsante del tifo viola ha invitato tutti i sostenitori della Fiorentina a riempire lo stadio giovedì sera, in occasione del ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace.

La sconfitta per 0-3 subita a Londra rappresenta un ostacolo importante, ma non ha scalfito la fede dei tifosi. Al contrario, l’ambiente viola sembra essersi compattato attorno alla squadra, con la convinzione che nulla sia ancora deciso e che, con il giusto supporto, l’impresa possa diventare realtà. Il messaggio della Curva Fiesole è chiaro: serve uno stadio caldo, compatto e pronto a sostenere la Fiorentina dal primo all’ultimo minuto. L’obiettivo è trasformare il Franchi in una bolgia, capace di mettere pressione agli avversari e dare energia ai giocatori in campo.

Per rendere la serata ancora più speciale, è stata annunciata anche una coreografia che coinvolgerà l’intero settore. I dettagli restano top-secret, ma sono già state diffuse le istruzioni per permettere a tutti i presenti di contribuire alla riuscita dello spettacolo. Un’iniziativa che testimonia, ancora una volta, l’attaccamento e la creatività del tifo organizzato viola. Giovedì non sarà una partita come le altre: sarà una sfida da vivere fino in fondo, con orgoglio e passione.