La Fiorentina ha preannunciato il ricorso contro la multa per la coreografia, legali viola al lavoro

Il Giudice sportivo ha comminato una multa di 50mila euro alla società Fiorentina, più diffida verso la curva dei viola, per la coreografia dei suoi tifosi prima del match giocato lo scorso weekend al...

Il Giudice sportivo ha comminato una multa di 50mila euro alla società Fiorentina, più diffida verso la curva dei viola, per la coreografia dei suoi tifosi prima del match giocato lo scorso weekend al Franchi contro la Juventus. Una coreografia ritenuta dal Giudice «gravemente oltraggiosa».

Oltre alla coreografia però, la società di Rocco Commisso è stata multata anche per alcuni cori offensivi e il lancio di tre fumogeni. Nella giornata di giovedì 20 marzo, la Fiorentina ha presentato il preannuncio di reclamo contro tale misura: una mossa giuridica che le ha fatto guadagnare altri cinque giorni per presentare un eventuale ricorso a partire dalla giornata di oggi, venerdì 21 marzo.

Ora i legali del club sono al lavoro per strutturare una linea difensiva che permetta alla Fiorentina, in linea teorica, di trovare uno sconto sulla multa comminatale dal Giudice sportivo, principalmente per la coreografia messa in piedi dal tifo organizzato viola. Lo scrive Eurosport