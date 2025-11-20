Malusci: “Incomprensibile bloccare la coreografia, a Firenze non sono mai offensivi quando le fanno”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Alberto Malusci per parlare di Fiorentina: “Ci sarà bisogno del pubblico per levare la paura che la Fiorentina potrebbe avere, invece ci vuole la voglia di lottare su ogni pallone con tanta grinta e personalità perché quando li battiamo è perché siamo più tosti e duri di loro. Sono sicuro che il pubblico risponderà alla grande come sempre e sarà vicino alla squadra.”

Sulla coreografia: “Non vedo il motivo per cui la questura abbia deciso di bloccare la coreografia, si sono ricordati dello scorso anno, ma è incomprensibile vietarla per una ragione simile perché non era così drammatica, invece a Firenze le coreografie non sono offensive, ma sono una carica e lo dico da giocatore perché nel ’90 ero in campo e fu bellissimo vedere tutti i monumenti.”

Su Ranieri: “Nemmeno Vanoli apprezza certi comportamenti, essere capitano non implica per forza protestare o andare dall’arbitro. Noi vogliamo il Ranieri duro nei contrasti e che dà l’anima in campo, quello vuol dire essere una guida.”