Questura di Firenze: "La coreografia era difforme da quella autorizzata dal gruppo operativo per la sicurezza”

Dopo le polemiche e la multa da 50mila euro imposta alla società viola dal giudice sportivo, la Questura di Firenze precisa in una nota che la coreografia 'anti-juve' dei tifosi della Fiorentina in oc...

Dopo le polemiche e la multa da 50mila euro imposta alla società viola dal giudice sportivo, la Questura di Firenze precisa in una nota che la coreografia 'anti-juve' dei tifosi della Fiorentina in occasione della partita di domenica scorsa allo stadio Artemio Franchi, era “difforme da quella autorizzata dal Gruppo operativo per la sicurezza”.

Al tifoso che aveva sottoscritto la richiesta di allestimento della coreografia è stata dunque contestata la violazione del regolamento d’uso dello stadio Franchi. Non solo, anche ad altri 11 sostenitori viola è stata contestata la violazione del regolamento dello stadio, spiega la Questura: “per non aver occupato il posto assegnato, evidenziato sul titolo di accesso”, durante la partita, “essendo invece rimasti in piedi durante il corso dell’incontro, sulla balaustra metallica all’interno del settore Ferrovia”.