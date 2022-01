Criscitiello rivela: “All’Atalanta Gasperini e il ds Sartori non si parlano, situazione paradossale”

All’interno della trasmissione Calcio e Mercato in onda su Sportitalia il giornalista Michele Criscitiello ha parlato di Sartori e Gasperini, rispettivamente direttore sportivo e allenatore dell’Atalanta: “Gasperini è un manager che non si parla con il direttore sportivo questo è paradossale che un direttore non si parla con l’allenatore” a questo si aggiunge anche Alfredo Pedullà: “A Bergamo il mercato molto spesso viene indirizzato da Gasperini e c’è una situazione interna abbastanza complicata da anni”.

