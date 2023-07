Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole Rouault, offerta da 10 milioni per il Tolosa”

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola ci sono novità per la difesa della Fiorentina. La società gigliata si sta infatti muovendo con insistenza. Viti ormai è sfumato, ma l’obiettivo principale sembra essere Anthony Rouault, difensore del Tolosa. Francese classe 2001 che nell’ultima stagione da centrale ha collezionato 40 presenze e due gol, contribuendo peraltro a regalare al Tolosa la vittoria della Coppa di Francia. Un vero e proprio talento, che in passato è stato cercato da grandi club. Il Nizza aveva offerto 15 milioni, respinti, così come il Borussia Monchengladbach. Ora il giocatore ha fatto sapere al Tolosa di non voler rinnovare il contratto che scade tra un anno, Fiorentina pronta ad affondare. 10 i milioni messi sul piatto, ma questa cifra potrebbe non essere sufficiente.

